Isto é que é fair-play! A rubrica 'Extremamente Desagradável' de Joana Marques, na Rádio Renascença, desta quinta-feira, 18 de novembro, foi sobre Vanessa Martins.

Na mesma, a comediante analisou, e brincou, com a forma como Vanessa Martins apresentou a primeira edição dos CTT E-Commerce Awards, um gala de prémios.

Não ficando indiferente ao escrutínio da radialista, a influenciadora digital respondeu, enviando uma série de produtos da sua marca.

"O que mais me chocou no vosso podcast foi o facto de não conhecerem a Frederica. Não poderia deixar passar isso em branco e, como tal, envio-vos alguns dos nossos produtos para conhecerem um pouco o meu trabalho. Como a oferta é superior a 70 euros, envio-vos as panquecas de beterraba e framboesa. Beijinhos de toda a equipa Frederica", lê-se numa mensagem escrita por Vanessa.

Veja no vídeo da galeria a reação de Joana Marques ao presente e ouça, de seguida, o referido podcast:

