Vanessa Martins esteve esta quarta-feira no 'Programa da Cristina', da SIC, para apresentar em primeira mão a sua coleção de biquínis para o verão de 2020.

Em conversa com Cristina Ferreira sobre as peças que mais realçam os diferentes corpos das mulheres, Vanessa lembrou algumas das inseguranças que aprendeu a contornar com o tempo.

"Sempre fui muito magrinha, não tinha seios, tive de comprar", lembra a influencer digital.

"É uma grande insegurança", reforça, lembrando um dos truques que adotou para combater esta pequena insegurança: "Colocava algodão quando ia sair à noite".

E foi precisamente por esse motivo que optou por colocar silicone. "Eu só queria ter maminhas, não fui gananciosa", brinca.

