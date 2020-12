Vanessa Martins mudou-se há poucos dias para a casa nova, onde inicia um novo capítulo após o divórcio de Marco Costa. E tendo a mudança coincidido com o último mês do ano, a empresária fez questão de tornar o ninho ainda mais acolhedor com as decorações de Natal.

Como mostrou num Instagram Story, esta quarta-feira, dia 9, esteve dedicada a montar a árvore, que este ano conta com ornamentos cor de rosa.

Vanessa referiu ainda que a montagem da árvore foi uma parceria com o El Corte Inglés, pelo que os pormenores serão revelados numa publicação posterior.

Leia Também: Vanessa Martins encantada com a nova 'vizinhança'