Vanessa Martins partilhou na rede social Instagram uma notícia que acreditou ser verdadeira relativa à sua personagem na série 'Morangos com Açúcar'. A digital influencer confessou ter sido enganada e minutos depois apagou a partilha, explicando o que aconteceu.

Em causa está uma publicação no Instagram da página de humor 'Comunidade Cultura e Alho', onde é dito que "a série juvenil da TVI serviu de inspiração para o êxito da HBO" - 'Euphoria'.

"Os escritores de 'Euphoria' admitem que 'quando Vera foi apanhada a fumar um charro no colégio, a história de Rue formou-se automaticamente nas nossas cabeças'", escreve a página em questão.

Depois do 'erro', Vanessa gravou um conjunto vídeos onde admite: "Estava num almoço, nem li aquilo como deve de ser e pensei que aquilo fosse notícia verdadeira. A pessoa já nem sabe, a pessoa é falada de manhã à noite por todos e mais alguns motivos... Já nem sei ver se é verdadeiro, se é falso... Isto é uma canseira. Mas pronto, ainda mandei umas gargalhadas com a minha amiga Vanessa. Obrigada às pessoas que me mandaram mensagem a dizer: Vanessa, aquilo é fake".

Por fim, a digital influencer dá os parabéns à página de humor: "Eu li e acreditei", confessa.

Leia Também: Indiferente a polémica com Érica Silva, Vanessa Martins posa com namorado