Vanessa Hudgens revelou que consegue falar com espíritos. A surpreendente confissão aconteceu esta semana no programa 'The Kelly Clarkson Show'.

"Lembro-me de estar-me a preparar para a escola aos oito anos de idade e havia aqueles patos que se puxavam a corda. Havia um desses na sala de jantar, quando comecei a andar, começou a acompanhar-me [o brinquedo do pato]", descreveu a atriz, de 33 anos.

"Escondi isso por um tempo, porque é assustador. O desconhecido é assustador. Mas, recentemente, fiquei do género, 'não, isto é um dom e algo que tenho a capacidade de fazer, por isso vou aceitar'", reflete.

A estrela que se popularizou nos filmes de 'High School Musical' sublinhou ainda que tem uma "caixa dos espíritos", que a ajuda a analisar as frequências de um determinado espaço.

"Há algo na eletricidade que permite aos espíritos comunicarem", completou.

Leia Também: Vanessa Hudgens exibe decote atrevido na Semana da Moda de Paris