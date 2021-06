Vanessa Bryant fez uma surpresa à irmã de Kobe Bryant, Sharia, tendo-lhe oferecido um novo carro elétrico, da marca Tesla.

"Surpresa, Sharia! Amamos-te", pode ler-se na legenda de uma fotografia e de um vídeo onde ambas aparecem junto da nova viatura.

As imagens foram destacadas no Instagram e mostram a irmã de Kobe muito feliz e emocionada com tal surpresa. Veja na galeria o vídeo.

Leia Também: Vanessa Bryant comemorou Dia da Mãe na Disneyland com as filhas