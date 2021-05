Depois de ter passado o aniversário na Disneyland com as filhas, Vanessa Bryant celebrou ainda o Dia da Mãe no mesmo local.

Mas não estiveram sozinhas. Como relata o Page Six, o casal Ciara e Russell Wilson também estava presente.

Recorde-se que Vanessa tem aproveitado todos os momentos possíveis com as filhas (Natalia, de 18 anos, Bianka, de quatro, e Capri, de um), especialmente após a partida da filha Gianna (que teria completado 15 anos no dia 1 de maio) e do companheiro Kobe Bryant. Ambos morreram em janeiro de 2020 na sequência de uma acidente de helicóptero.

Leia Também: Vanessa Bryant recorda falecida filha. Gianna completaria 15 anos