José Castelo Branco mostrou-se em alerta com o fumo que se tem verificado em Nova Iorque, Estados Unidos, devido à vaga de incêndios no Canadá. Num vídeo que partilhou na sua página de Instagram, sem nunca perder o seu lado mais excêntrico, o socialite faz diversas queixas.

"Oh meu Deus! Vamos morrer com este fumo. Olhem para este fumo em Nova Iorque do Canadá. Vamos ser 'rainhas' mortas. Não posso ser uma 'rainha' morta", afirma na gravação que poderá ver na galeria.

Note-se que as autoridades municipais e estaduais vêm aumentando as mensagens de alerta para os nova-iorquinos sobre o impacto súbito e sem precedentes desses incêndios no Canadá, cuja intensidade e frequência estão ligadas às mudanças climáticas.