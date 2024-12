Renata e Diogo Alexandre são dois dos concorrentes que têm vindo a dar que falar no 'Secret Story'. Cristina Ferreira, apresentadora do reality show, comentou a polémica envolta da concorrente, por causa do desconforto que esta terá sentido com o colega de casa.

Não ficando indiferente, Cristina notou no programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, 5 de dezembro.

"Vamos lá pôr os pontos nos 'is'. Ele teve uma missão, cumpriu-a na perfeição, acabou a missão - a Margarida também tinha que se afastar do Gonçalo, acabou, voltou para o Gonçalo - todos já tiveram missões", sublinhou.

"Claro que é jogo e é um jogo que está a massacrar os outros. [Agora], que a gente não pode dizer que ele não sabe o que está a fazer lá dentro, não podemos. Todos sabem", completou.

Veja o momento aqui.