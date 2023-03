Soube-se esta semana que a SIC vai apostar num 'Vale Tudo' com anónimos. O Fama ao Minuto, junto de fonte do canal, apurou entretanto que as emissões desta nova versão do programa serão diárias.

Ao que tudo indica, o programa de humor será a 'arma' de Daniel Oliveira para tentar fazer frente ao recém-estreado 'Vai ou Racha', de Pedro Teixeira, e ao líder deste horário, o 'Preço Certo', de Fernando Mendes.

As inscrições para este 'Vale Tudo' especial já estão abertas. Quem quiser participar deverá enviar um email para o seguinte endereço: valetudo@sic.pt.