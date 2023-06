A rainha Letizia surpreendeu com uma visita informal que fez à Feira do Livro de Madrid esta quinta-feira, 31 de maio.

A monarca passou por expositores de várias editoras, sendo que esteve à conversa com diversos visitantes.

Para a ocasião, a soberana surgiu com um visual descontraído e clássico. Letizia conjugou umas jeans escuras com uma camisola da Uterque branca às riscas pretas. Já a mala e as sabrinas são da Hugo Boss. Todas as peças já faziam parte do seu roupeiro.

