A família de Usher vai aumentar. O músico e a companheira, Jenn Goicoechea, estão à espera da chegada do segundo filho em comum, noticia o Page Six.

Goicoechea exibiu a sua barriguinha de grávida na cerimónia dos iHeartRadio Music Awards que aconteceu esta quinta-feira, dia 27 de maio.

"Mais um", escreveu a empresária na sua conta de Instagram onde partilhou um retrato do evento.

O casal ainda não revelou o sexo do bebé.

Note-se que Usher e Goicoechea já são pais da pequena Sovereign Bo, que nasceu em setembro de 2020. O cantor de 'My Boo' é ainda pai de dois filhos, frutos do anterior casamento com Tameka Foster: Usher V, de 13 anos, e ainda Naviyd, de 12.

