Isabel Angelino faz parte do leque de anfitriões do programa Rota N2, da RTP, que anda por várias localidades do país e numa das suas emissões recentes a apresentadora cometeu um lapso que, claro, não tardou em ganhar destaque nas redes sociais.

Esta terça-feira, durante o programa realizado em Montemor-O-Novo, Isabel Angelino recebeu uma convidada musical e no final da atuação afirmou que esta "não cantou a solo", insinuando que estaria grávida.

Confusa com o comentário, a cantora afirmou apenas que "a sua fábrica já fechou".

Veja abaixo.

