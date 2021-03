Pela primeira vez, Portugal irá ser representado na Eurovisão por uma música em inglês. 'Love Is By My Side', dos The Black Mamba, ganhou o Festival da Canção cuja final aconteceu no passado sábado, e a verdade é que a escolha está a dividir opiniões.

Luísa Castel-Branco usou a sua conta de Instagram para mostrar o seu desagrado para com o facto da canção não ser em português.

"Não sei nem interessa se esta canção que ganhou o Festival é boa ou má. A minha pergunta e o meu espanto é saber como é possível Portugal ser representado por uma música em inglês!", começa por referir.

"Primeiro a RTP nem sequer devia ter aceite a concurso tal coisa. Depois a língua é a Pátria de todos nós. Ouvi ótimas músicas e interpretações. Mas parece-me que mesmo depois de já termos ganho este Festival, vamos esquecer os excelentes artistas e compositores e autores. Pura pobreza de espírito", lamentou.

"E depois vão manifestar-se contra a falta de apoio à Cultura. Qual Cultura? A inglesa? Uma vergonha, não há outra palavra que defina o que se passou", completou.

Concorda com esta opinião?

