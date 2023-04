Margot Robbie, protagonista do filme 'Barbie', esteve presente na CinemaCon, convenção oficial da National Association of Theatre Owners, no The Colosseum, em Las Vegas.

Para a ocasião, que teve lugar no passado dia 25 de abril, a protagonista do filme 'Barbie' surgiu com um visual bastante feminino, que encantou os admiradores.

Trata-se de um conjunto de minissaia e top crop de padrão quadriculado cor de rosa. Os sapatos, também no mesmo tom, completaram o visual na perfeição.

