Barbie Ferreira, estrela de 'Euphoria', não passou despercebida no lançamento da coleção Kate Spade New York da Target, na quinta-feira.

Mais magra, a atriz, de 28 anos, deslumbrou com um vestido curto de cetim verde, com dois pequenos laços nas alças, que conjuntou com uns sapatos pretos (também com algum brilho). O visual ficou completo com uma mala em tons de branco e verde.

Como relata o Daily Mail, Barbie Ferreira perdeu cerca de 22 quilos, e exibe agora as 'novas curvas'.

