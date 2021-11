Uma semana, três looks em preto. Assim ficou marcado o estilo da rainha Letizia nos últimos dias.

Na última sexta-feira, dia 29, a monarca marcou presença no festival de cinema Ópera Prima, em Tudela, e voltou a apostar num visual total black.

O vestido da marca COS veio assim juntar-se os visuais escolhidos para os Prémios Princesa das Astúrias, no dia 22, e para a entrega do Prémio Cerecedo, no dia 27.

É caso para dizer que não há duas sem três.

