A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Patrícia Candoso voltou a falar desta fase na sua página de Instagram, onde destacou que nem sempre é um mar de rosas.

"Às vezes pergunto-me: porquê pintar a gravidez com tanto glamour e tão cor de rosa? Felizmente por aqui e ali já se ouvem mulheres a assumir a gravidez como ela é, como cada uma a sente. Mas ainda há muito caminho a percorrer na aceitação de que uma mulher pode não gostar de estar grávida, pode desistir de amamentar pelas suas razões, que só à própria dizem respeito… Enfim, e nada disto ditará que será melhor ou pior mãe", começou por escrever.

"Há dias em que me deixo vencer pelo cansaço e só estou bem assim a dormitar com as pernas elevadas. Há outros em que acordo cheia de vontade de fazer coisas, vejam lá que até me maquilho! Eu que sou aquela pessoa que anda sempre de cara lavada no meu dia-a-dia", partilhou de seguida, junto de uma fotografia em que aparece deitada, a descansar.

"A realidade é que as hormonas dão cabo de nós e a amnésia da gravidez às vezes até dá jeito", rematou.

Recorde-se que a atriz e cantora já é mãe da pequena Maria Clara, que está prestes a completar quatro anos.

