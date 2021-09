Fátima Lopes juntou-se à imensa onda de carinho em homenagem a Jorge Sampaio. A apresentadora frisou que "hoje partiu um ser humano notável" e desfez-se em elogios ao antigo Presidente da República.

"Jorge Sampaio é o exemplo de alguém que seguiu o seu propósito, dedicou-se aos outros e mostrou as suas emoções, sempre com uma verdade e diplomacia admiráveis. Um homem de família, do Estado e do mundo, que marcou a vida de muitos", escreveu.

O antigo chefe de Estado morreu esta sexta-feira, aos 81 anos, depois de duas semanas internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, por insuficiência respiratória.

