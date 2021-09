A partida de Jorge Sampaio levou várias figuras públicas a homenagearem o antigo Presidente da República nas redes sociais. E uma das caras conhecidas que se juntou a esta onda de tributos foi a atriz e apresentadora Cláudia Vieira.

"Hoje partiu Jorge Sampaio com quem tive o privilégio de privar e de quem guardo uma admiração sem igual. Pelo seu carácter, elegância, capacidade de ver mais além, inteligência, coragem e dedicação inexcedíveis. Pelo seu papel preponderante na política e na luta pela liberdade. Pela sua vertente atenta e solidária", começou por destacar a atriz e apresentadora na sua página de Instagram.

"Jorge Sampaio foi um homem absolutamente inspirador com uma entrega ao outro (e a todos nós) fora de série. Do enorme legado que hoje deixa, de todas as conquistas e causas que o moveram e que não nos podem ser indiferentes, recordo o prémio Nelson Mandela, atribuído pelos seus 'feitos e contribuições excepcionais ao serviço da humanidade', instituído pelas Nações Unidas", lembrou de seguida.

"É muito importante que não esqueçamos os ensinamentos que nos deixa. Cabe-nos a nós dar continuidade. Ser voz activa. Descanse em paz", destacou depois, deixando ainda "um forte abraço a toda a família" de Jorge Sampaio.

