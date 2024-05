Um dia depois de ter sido mãe pela segunda vez, Rita Patrocínio completa 29 anos esta sexta-feira, dia 24 de maio.

Nas stories do Instagram, Tiago Teotónio Pereira publicou uma fotografia da companheira com a filha mais velha do casal, Camila, junto de uma sobremesa que serviu como bolo de aniversário e escreveu: "Festa de anos".

De recordar que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira foram pais pela segunda vez, da bebé Júlia, esta quinta-feira, dia 23 de mai. A filha mais velha do casal, Camila, tem dois anos.

© Instagram_tiago_tp

Também Rita Patrocínio mostrou a 'festa' no hospital.

© Instagram_ritapatrocinio

