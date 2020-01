Chegou ao fim 2019 que para João Paulo Sousa foi muito positivo. A nível profissional, o apresentador e ator da SIC esteve envolvido em vários projetos que o enriqueceram, especialmente a série 'Golpe de Sorte' que marcou o seu 'regresso' à ficção nacional.

Hoje começamos um novo ano e ainda há muitos sonhos por cumprir.

Em conversa com o Fama ao Minuto, João Paulo Sousa refletiu sobre os últimos 12 meses, partilhando também alguns dos desejos que guarda para este 2020.

O ator e apresentador deixou ainda uma mensagem onde apela: "Podemos fazer muitos likes na mesma, mas que isso não substitua os abraços".

Depois de no ano passado se ter juntado à equipa da CidadeFM, em 2019 contou com outro grande desafio, o chef Xavier da série ‘Golpe de Sorte’. Sente que foi um ‘Golpe de Sorte’ na sua vida?

Completamente. Tinha saudades de fazer ficção e logo com um projeto tão especial que marcou um ponto de viragem na SIC e que marcou tanto os portugueses. O carinho que tenho recebido por quem viu deixa-me muito feliz.

Como recorda todos os momentos desta série? O que leva dos bastidores deste trabalho?

Ficam muitas histórias para contar, muitos risos e muita dedicação. Dos bastidores fica a aprendizagem. O facto de o elenco ter pessoas tão diferentes na personalidade e na faixa etária enriqueceu muito o ambiente de trabalho e o resultado final esteve à vista de todos.

O que mais aprendeu com este projeto? E com a equipa?

Que tudo é possível! Acordar e fazer rádio, ir para as gravações de 'Golpe de Sorte' e muitas vezes, ao final do dia, ainda fazer centenas de quilómetros para dar um espetáculo com os Insert Coin. Houve dias extremamente cansativos, mas quando recordo esses momentos, lembro-me da alegria com que os vivi. Com a equipa voltei a lembrar o amor que os grandes atores têm à sua profissão. Foi muito inspirador!

Ainda me lembro quando 2020 parecia um ano longínquo que se falava nos filmes de ficção científica. E às vezes parece mesmo que vivemos num desses filmes

Qual o balanço que faz deste 2019? O que mais o surpreendeu neste ano?

Foi um grande ano para mim, profissionalmente. Os meus dias começaram sempre na CidadeFM, uma das rádios mais ouvidas do país, dei mais de 40 espetáculos com os Insert Coin, fiz parte de uma série com um estrondoso nível de sucesso, apresentei dezenas de eventos importantes em várias áreas... Estou muito feliz por mais um ano de trabalho que superou o anterior. Mas certamente que a maior surpresa foi voltar a fazer ficção a este nível, numa aposta tão grande, como foi o 'Golpe de Sorte'.

Houve algum projeto ou desejo que tenha ficado por concretizar?

Ui... vários. Sou muito ambicioso e por isso faço sempre muitos planos ... Tento concretizar o máximo que consigo. Mas nem tudo depende de mim e os dias continuam a ter só 24 horas...

Quais as expectativas para 2020? O que espera alcançar?

Quero voltar a apresentar um programa em prime time na SIC; Pôr Portugal inteiro ligado às manhãs da CidadeFM; Levar os Insert Coin a palcos ainda maiores; Quero viajar mais (ainda não é este ano que vou dar a volta ao mundo, mas um dia!); Quero ter mais tempo para família e amigos; Fazer voluntariado; Ajudar mais os meus pais; Tanta coisa...

Que mensagem gostaria de deixar para entrarmos com o pé direito em 2020?

Ainda me lembro quando 2020 parecia um ano longínquo que se falava nos filmes de ficção científica. E às vezes parece mesmo que vivemos num desses filmes. Tudo é tecnológico à nossa volta e isso faz-nos esquecer muitas vezes que a nossa felicidade está nos outros seres humanos e não no nosso telemóvel. A felicidade está, muitas vezes, em coisas pequenas, como ajudar alguém sem esperar nada em troca, estarmos disponíveis para os nossos amigos e familiares… Por isso espero, acima de tudo, que 2020 seja um ano mais humano. Com mais abraços. Podemos fazer muitos likes na mesma, mas que isso não substitua os abraços.

Leia Também: 2020? "É sempre bom nunca baixar o nível, manter a fasquia elevada"