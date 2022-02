"A minha cara ao acordar e ver a hipocrisia da Internet perante a situação da Ucrânia". Foi com estas palavras que Diana Monteiro começou uma publicação que fez no Instagram e onde fala do ataque russo.

"Ou seja, se alguém posta algo não relacionado com o assunto, leva com uma granada! Eu rezo para que isto na Ucrânia acabe, é de facto muito desesperante ver tudo isto e sentir a impotência deste lado, mas rezo também para que as pessoas ganhem noção. Mais hipócrita do que ir sair à noite em tempo de guerra, é postar nas redes sobre a Ucrânia e caminhar na vida real sem valores e empatia", disse junto de uma fotografia que partilhou este domingo, 27 de fevereiro, na rede social.

Na legenda, acrescentou: "Porque os stories desaparecem em 24 horas e a hipocrisia dura uma vida, achei que a mensagem merecia estar no feed! Aproveito para acrescentar que teremos muitos refugiados ucranianos em Portugal, a chegar em condições precárias e portanto peço aos hipócritas de serviço que postam tanto nas redes sobre o assunto e criticam quem não o faz, que aí se verá quem de facto tem empatia para os ajudar e receber e não se queixar se eles tiverem de ficar aqui por muito tempo".

"Foi a última vez que me pronunciei sobre a Ucrânia , os meus pensamentos e orações estão com todos os que sofrem com esta guerra, direta ou indiretamente", rematou.

