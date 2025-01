Já várias caras conhecidas recorreram às redes sociais para se manifestarem sobre o vídeo de um jovem autista a ser agredido por colegas da escola. Além de Ana Garcia Martins, também Diana Monteiro fez questão de reagir às imagens que foram divulgadas na Internet.

"Não consigo descrever o que senti a ver isto, as imagens são brutalmente perturbadoras, as escolas continuam a ser um lugar que perpetua o bullying. Como pessoa que sofreu de um bullying agressivo na escola posso garantir que as mazelas ficam eternamente e esta suspensão ao aluno agressor não vai corrigir nada", começou por escrever a artista numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, dia 28 de janeiro.

"Se é difícil para uma criança normal recuperar disto, imaginem um autista! Este é um assunto pelo qual sempre senti uma enorme empatia e espero que um dia o bullying seja travado de outra forma nas escolas, para que as nossas crianças possam ser educadas num ambiente saudável", concluiu.

