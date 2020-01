Kate Middleton deu nas vistas com mais um visual eleito para um compromisso oficial. A duquesa de Cambridge esteve na cidade de Birmingham para uma visita ao Museu de Ciências e destacou-se pela escolha arrojada, tendo em conta a sua tendência para o estilo clássico e romântico.

Trata-se de um look inspirado nos anos 70: Uma camisa com estampado em tons de verde, da marca britânica Tabitha Webb; calças pretas de cintura subida e o cabelo solto.

Sorridente, a mulher do príncipe William mostrou-se confiante com este look mais original. Veja na galeria.

