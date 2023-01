Aos 60 anos, Júlia Pinheiro prova que a roupa não tem idade e que não perde a oportunidade de arriscar em visuais mais descontraídos.

Esta segunda-feira, 9 de janeiro, a anfitriã das tardes da SIC deu nas vistas ao surgir com um look mais 'roqueiro', conjugando uma saia metalizada com umas botas pretas estilo militar e ainda uma camisola básica preta.

Os elogios por parte dos seguidores da sua conta de Instagram não tardaram em surgir.

De 0 a 10, quanto merece este visual de Júlia?

