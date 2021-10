Depois de ter sido acusado de violência doméstica, Tyga acabou por ser detido. De acordo com o TMZ, o artista planeava falar com as autoridades na manhã de terça-feira para partilhar o seu lado da história depois da ex-namorada, Camaryn Swanson, ter dito que o rapper a agrediu.

Mais tarde revelaram que Tyga ter-se-á entregado e, entretanto, foi noticiado que o rapper foi detido por crime de violência doméstica, com fiança no valor de 50 mil dólares (mais de 40 mil euros).

Tyga acabou por pagar a fiança e saiu da prisão em silêncio, sem fazer qualquer tipo de comentário sobre o caso.

