No próximo sábado, dia 20, a TVI vai emitir um programa inspirado no Dia Internacional da Felicidade.

Ao comando de Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, o programa 'Em Família' vai ser repleto de "sorrisos, flores, comida, boa disposição e música", garante a estação numa nota enviada às redações.

"Os concorrentes do 'All Together Now' visitam-nos e voltam a cantar e juntos fazemos a festa com os novos rostos do 'Somos Portugal'", lê-se ainda.

Entre os vários convidados, sabe-se que vão marcar presença Mónica Sintra e Quim Barreiros.

