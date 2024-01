Foi a meio do mês de dezembro que o Fama ao Minuto deu em exclusivo a notícia de que o 'Dois às 10' ao sábado iria ser suspenso, decisão que continua mesmo em 2024.

De acordo com uma nova partilha feita pelo canal nas redes sociais, no próximo sábado de manhã irá para o ar uma emissão especial do 'Big Brother - Desafio Final', na qual serão comentadas algumas imagens por duas pessoas que já viveram esta experiência na primeira pessoa.

Hugo Andrade e Joana Sobral, concorrentes da edição de 2023 deste reality show, vão falar sobre as "imagens mais marcantes e polémicas" dos últimos dias e a TVI promete até que "nada vai ficar por dizer".

