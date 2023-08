O dia 2 de agosto será lembrado como o primeiro da visita do Papa a Portugal, na sequência da organização da Jornada Mundial da Juventude. Para a TVI e CNN Portugal, também há motivos para celebrar.

O canal de Queluz de Baixo foi o mais visto do dia, com uma quota de mercado de 14,8%, fez notar a TVI através de comunicado enviado às redações.

A estação liderou durante o acompanhamento das primeiras horas do Papa em território nacional, entre as 11h45 e as 13h00, o que também aconteceu com o 'TVI Jornal', emitido em direto do Padrão dos Descobrimentos.

À noite, os programas 'Jornal Nacional', 'Festa é Festa', 'Queridos Papás' e 'Para Sempre' lideraram igualmente, pode ler-se na mesma nota.

Ao mesmo tempo, também a CNN Portugal celebrou. O canal de informação liderou o ranking dos canais por cabo entre as 7h00 e as 19h00, com uma quota de mercado de 5,25%.

Vale lembrar que os dois canais pertencem ao grupo Media Capital.

Leia Também: Mariana Duarte, de 'O Triângulo', volta a trabalhar na sua área