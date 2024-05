"Hoje fazemos oito anos de namoro". Foi com estas palavras que Sara Norte começou a publicação que fez na sua página de Instagram logo na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio.

"Uma história que começou nos bastidores de uma rodagem em Seia", recordou, referindo-se às gravações do filme 'Fátima', de João Canijo.

"Quando olho para trás, vejo o quão especial tem sido este caminho a dois. Não acredito em relações perfeitas e a nossa passou por grandes provações, mas estamos aqui, mais fortes que nunca e prontos para continuarmos a ser namorados. Mas mais importante: sermos companheiros de vida", escreveu.

"Agradeço todos os dias por te ter a meu lado e por nunca teres desistido de mim mesmo quando era o mais fácil. Se há coisa que valorizo é a lealdade e o amor que me mostras todos os dias. Temos personalidades completamente distintas, sendo tu muito mais racional do que eu, mas sinto mesmo que nos completamos. Somos o equilíbrio um do outro", acrescentou.

"Tenho muito orgulho do 'meu Homem' e de dia para dia sinto que crescemos juntos e que te amo cada vez mais. Parabéns a nós, 'Dingo'", escreveu ainda.

Por fim, explicou que as imagens que acompanham a mensagem são fotografias que captou quando ainda eram amigos. "Apesar de já te querer dar uma trinca", confessou.

Já a última fotografia que completa a publicação é uma montagem em que aparecessem como se fossem mais velhos. "É de como gostava que fossemos daqui a alguns anos. Sempre unidos", disse.

