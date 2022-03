A TVI desvendou aquele que será o convidado do programa 'Conta-me' do próximo sábado, 19 de março.

Depois da entrevista de Fernanda Serrano a Maria Cerqueira Gomes, vai ser emitida a conversa entre Joaquim Monchique e Manuel Luís Goucha.

O formato de entrevistas vai para o ar todos os sábados depois do 'Jornal da Uma'. Ainda não é conhecido o entrevistado do 'Alta Definição', da SIC, transmitido também ao sábado depois do 'Primeiro Jornal'.

Leia Também: Foto. Cristina Ferreira num dia de trabalho cheio de reuniões