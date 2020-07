A TVI anunciou esta quarta-feira nas suas redes sociais que regressa ao ecrã este domingo a dupla de apresentadores Rita Pereira e Pedro Teixeira.

Os dois atores voltam a integrar o leque de apresentadores do programa 'Somos Portugal'.

"Este domingo, uma das suas duplas preferidas vai alegrar a sua tarde no 'Somos Portugal'", anuncia a estação de Queluz de Baixo, passando a explicar que papel terá cada um nesta emissão especial: "Rita Pereira promete animar as ruas de Albufeira e o Pedro Teixeira junta-se à Isabel Silva, ao Carlos Ribeiro e a Mónica Jardim no Zoomarine".

