Carolina Deslandes é uma mãe muito 'babada' e isto ficou provado numa partilha que a cantora fez com os seguidores da sua página de Instagram. A artista publicou um vídeo no qual posa com os três filhos - Santiago, Benjamim e Guilherme - revelando particularidades sobre os mesmos.

"Bom dia da turma das 7 da matina. Uma turma muito criativa que gosta de atividades várias, nas quais ameaçam estragar e sujar a roupa que lhes foi vestida há dois minutos. Uma turma que é stylist e que diz 'essa t-shirt não, esses calções não'.

Uma turma que nunca tem fome de manhã a não ser na precisa altura em que têm de ir para o carro.

Uma turma que pergunta 20 vezes 'oh mãe no fim de semana podemos...', uma turma que gosta muito da frase 'foi ele que me bateu primeiro' e por último, uma turma que eu amo muito, muito, muito", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

Note-se que os três meninos são fruto do anterior relacionamento de Deslandes com o músico Diogo Clemente.

