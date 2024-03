Beatriz, a filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, soprou sete velas na passada sexta-feira, dia 22 de março.

Para celebrar esta data especial, os pais organizaram uma festa com o tema 'Barbie', tendo também havido uma comemoração com trampolins e patinagem, na qual reuniram amigos.

Nas fotografias e vídeos partilhados por Laura no Instagram é possível ver a menina totalmente vestida de rosa, com um vestido de tule com folhos e botas também em rosa, brilhantes.

"Sete primaveras da ninjinha princesa. Podia dizer tanto 'mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você'. Obrigada a todos os amigos que tornaram estes dois dias tão felizes para a nossa família. Deixo aqui alguns momentos felizes", escreveu Laura na legenda da publicação.

Leia Também: O amoroso vídeo de Mickael Carreira a dançar com a filha