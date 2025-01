Para a atriz brasileira Adriane Garcia, que está há quase 19 anos a viver em Portugal, o mais importante, e o desejo número um para o próximo ano, é ter saúde.

"Pode falhar tudo menos a saúde. Espero ter saúde para caminhar e ter força para ir atrás das coisas. Espero continuar com projetos com marcas que acreditam no meu trabalho", realçou em conversa com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan.

Além disso, frisa, estar com o filho Francisco é igualmente uma prioridade, como tem sido desde que o menino nasceu.

Antes de terminar a conversa, Adriane Garcia deixou ainda uma mensagem inspiradora para o próximo 2025: "Não desistam de se descobrirem, de encontrarem a força dentro de vocês mesmos. Às vezes é necessário estar triste. Está tudo bem ir para o quarto chorar de vez em quando. [Mas] não podemos permanecer na fase da tristeza. Por isso, sai, movimenta-te, procura amigos, pessoas. Dá a volta e não te deixes vencer pela circunstância. Vence por ti próprio".