Georgina Rodríguez é uma mãe ativa e faz questão de passar este legado aos filhos. Ainda esta quarta-feira, 15 de maio, a influenciadora digital partilhou um vídeo com os seguidores da sua página de Instagram no qual mostra as crianças a fazer uma aula de ginástica.

Na gravação - que poderá ver na galeria - é possível ver os gémeos Mateo e Eva a saltarem no trampolim.

Vale notar que os irmãos, tal como o mais velho, Cristianinho, nasceram a através de uma barriga de aluguer.

Gio, como é carinhosamente tratada, é mãe de Alana Martina e de Bella Esmeralda, frutos da relação com Cristiano Ronaldo.

Leia Também: Georgina Rodríguez mostra imagens do fim de semana em família