O mundo está de luto com a morte de Tina Turner e também em Portugal se multiplicam as homenagens à cantora, que ontem nos deixou orfãos do seu talento.

Luciana Abreu, ao final desta quarta-feira, dia 24 de maio, partilhou algumas fotografias da artista e, na legenda, mostrou-se muito triste com a notícia da sua perda.

"Dói-me a alma. Para sempre Tina Turner. Simply the best", pode ler-se.

