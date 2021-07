Depois da juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, no estado da Califórnia, Brenda Penny, ter aprovado a demissão de Ingham e, ao mesmo tempo, a escolha de Mathew Rosengart, como novo advogado de Britney Spears, a cantora não tardou em celebrar.

A lutar pelo fim da tutoria que desde 2008 colocou nas mãos do seu pai o controlo do património financeiro e aspetos da vida pessoal, esta é uma conquista que não deixou passar em branco.

No Instagram, Britney publicou um vídeo com imagens onde se mostra a "comemorar" a 'vitória', aproveitando para agradecer todo o apoio que tem recebido.

"[...] Sinto-me grata e abençoada!!! Obrigada aos meus fãs que estão a apoiar-me. Vocês não fazem ideia do que significa para mim ser apoiada por fãs tão incríveis!!! Deus vos abençoe!!! PS: Esta sou eu hoje a comemorar, andando de cavalo e dando piruetas!!! #FreeBritney", escreveu.

