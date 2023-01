Os pormenores sobre 'Triângulo', o próximo reality show da TVI, continuam 'no segredo dos Deuses'. O Fama ao Minuto, ainda assim, sabe novos detalhes sobre o programa que será a grande aposta da estação de Queluz de Baixo para 2023.

Através da informação comercial disponibilizada aos anunciantes, o canal revela que a estreia irá acontecer no primeiro trimestre de 2023 e que terá uma emissão de 24 horas no TVI Reality.

"Nunca um reality show foi tão completo", começa por prometer a TVI, fazendo notar depois que "os concorrentes anónimos vão ser surpreendidos com realidades inesperadas que vão por à prova todas as suas capacidades, 24 horas por dia". Os desafios serão "físicos, intelectuais, emocionais e psicológicos" e existirão "missões no exterior".

No mesmo comunicado é possível perceber que o programa terá um 'Diário' ao fim da tarde, um 'Extra' ao final da noite, um 'Compacto da Semana' ao sábado e as galas ao domingo à noite.

Dentro da casa, a TVI conta que irão existir os seguintes espaços: um "beauty bar", onde serão disponibilizados produtos para o "ritual diário do cuidado da pele e maquilhagem"; uma lavandaria, de forma a que os concorrentes possam cuidar da própria roupa, bem como a dos colegas; um ginásio; um supermercado, que irá estar integrado na zona da cozinha; uma área de reciclagem; e um espaço "5G", que permitirá uma ligação entre o público e os concorrentes.

As inscrições, recorde-se, continuam abertas.

Leia Também: Cristina Ferreira faz sucesso no Brasil com look criado por Rita Pereira