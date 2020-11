Antes de se tornar apresentadora do programa 'Extra' do 'Big Brother', Mafalda de Castro já tinha construído o seu caminho enquanto influencer. Por isso, não é estranho saber que os seus visuais são sempre analisados pelos seguidores do Instagram.

Na mais recente publicação que fez na plataforma, a comunicadora aparece com três looks diferentes.

"Tentei encontrar um defeito. Desisto!", notou Rui Simões, namorado de Mafalda Castro.

"O meu coração derrete", acrescentou o stylist Gonçalo Mello.

Qual o seu visual preferido?

