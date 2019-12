O fim da relação com Kylie Jenner terá sido um assunto que Travis Scott quis abordar na música que lançou recentemente, 'Gatti'. A canção, feita em parceria com Pop Smoke, está no álbum JACKBOYS.

"Afaste-se, ela quer deitar-se e hibernar" e "eu arrisquei-me, é muito para aguentar", são duas frases da letra da música que levaram os fãs a acreditar que o single fala da separação, como relatam os meios de comunicação internacionais.

Recorde-se que mesmo estando separados, Travis e Kylie mantêm uma boa relação para o bem da filha que têm em comum, a pequena Stormi, de um ano.

