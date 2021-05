Travis Scott e Kylie Jenner decidiram reatar o seu relacionamento, mas com uma condição, conforme noticia o site de entretenimento TMZ.

Fontes próximas do casal revelaram que ambos concordaram em ficar juntos, mas com liberdade para namorar com mais pessoas - ou seja, para terem uma relação aberta.

Recorde-se que os dois terminaram o relacionamento em 2019 e têm em comum uma filha: a pequena Stormi.

