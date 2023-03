Travis Scott está a ser procurado pela polícia de Nova Iorque depois de, alegadamente, ter agredido um técnico de som de uma discoteca desta cidade, conta a NBC.

O incidente terá acontecido na discoteca Club Nebula, em Manhattan, perto do local onde o cantor havia atuado horas antes.

De acordo com as autoridades, Travis Scott causou danos no valor de 11 mil euros, tendo estragado um altifalante e um ecrã de vídeo.

Ainda não é conhecida a origem da agressão, sabendo-se apenas que em causa esteve um desentendimento entre o cantor e o técnico de som agredido.

