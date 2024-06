Travis Kelce participou numa peça de teatro protagonizada por Jason Sudeikis, no Big Slick Celebrity Weekend, no Kansas, e nem a vida amorosa do jogador de futebol americano escapou a uma piada.

O namorado de Taylor Swift foi confrontado com a possibilidade de, em breve, pedir a cantora em casamento, com o ator que dá vida à mítica personagem Ted Lasso a perguntar: "Quando vais fazer dela uma mulher honesta?".

Nessa altura, segundo conta o TMZ, o público reagiu com entusiasmo perante a possibilidade de ouvir uma notícia de última hora, mas Travis Kelce optou por apenas coçar a barba e remeter-se ao silêncio.

"Taylor, não precisas de trabalhar mais", rematou Jason Sudeikis, ainda em tom de brincadeira.

