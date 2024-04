Travis Kelce vai apoiar Taylor Swift quando atuar pela Europa com a digressão 'The Eras Tour', como acabou por partilhar em conversa com o Entertainment Tonight.

Como destaca o Daily Mail, a passagem pela Europa começará em junho. A artista, recorde-se, vai passar por Portugal com atuações marcadas para os dias 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Londres é sempre uma cidade incrível, Paris é uma cidade linda... Ela vai estar em toda a Europa, não haverá um espetáculo mau, isso posso garantir", disse Travis Kelce.

Questionado se estará presente, partilhou: "Vocês sabem que tenho de a apoiar".

