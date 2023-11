Travis Barker foi fotografado à chegada ao Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, esta segunda-feira.

As imagens a que o Page Six teve acesso mostram o músico a chegar à unidade hospitalar dias depois de a mulher, Kourtney Kardashian, ter dado à luz o primeiro filho de ambos.

De recordar que além do menino que nasceu recentemente, Kourtney é também mãe de Mason, Penolope e Reign, da relação passada com Scott Disick. Por sua vez, Travis Barker é ainda pai de Landon e Alabama, fruto do casamento já terminado com Shanna Moakler.

Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Barker já foram pais

Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Baker "eufóricos" após nascimento do filho