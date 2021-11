Travis Barker celebra este domingo, dia 14, 46 anos e o seu dia ficou marcado por uma carinhosa mensagem da futura sogra, Kris Jenner.

A matriarca partilhou uma série de fotos do baterista com a família ou a sós com a cara metade, Kourtney Kardashian, e na legenda escreveu: "Parabéns, Travis. És um fantástico pai, amigo e noivo para a Kourtney. Estou tão feliz por vocês estarem felizes e espero que tenhas um aniversário mágico rodeado daqueles que amas. Adoro-te".

Recorde-se que Kourtney Kardashian e Travis Barker ficaram noivos há cerca de um mês. O romântico pedido de casamento aconteceu numa praia em Montecito, Califórnia, e 'derreteu' a internet.

