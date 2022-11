Travis Barker e a filha, Alabama Barker, estão de luto pela morte do patudo Blue, um bulldog francês.

O músico, de 46 anos, e a filha mais nova foram fotografados com um ar visivelmente triste quando deixavam o veterinário na quarta-feira, em Los Angeles.

A jovem Alabama, de 16 anos, segurava os brinquedos do patudo enquanto enxugava as lágrimas, como relata ainda o Page Six.

Nas stories, ambos mostraram-se de coração partido e falaram sobre este momento difícil. "Vou sentir a tua falta", disse o músico. "Amo-te, Blue, nunca vais perceber o quanto me ajudaste nos dias mais sombrios", escreveu Alabama.

Veja na galeria as imagens que ambos destacaram na rede social.