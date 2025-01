A filha de Travis Barker, Alabama, recorreu à sua conta de Instagram para esclarecer as notícias que circularam no final do ano a dar conta de uma hospitalização por "abstinência de nicotina".

"Quero clarificar que não estive no hospital este mês, ou o anterior. A situação aconteceu há algum tempo, e estive lá por três horas até me darem alta. Deram-me um penso de nicotina e um inalador, e foi tudo", partilhou com os seguidores, numa story divulgada pela People, entretanto apagada.

No dia 30 de dezembro, a imprensa internacional noticiou que a jovem era fumadora e que foi aconselhada a deixar o hábito agora que está a começar uma carreira na música para não danificar a voz.

